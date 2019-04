Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Alkohol am Steuer

VS-Villingen (ots)

Noch deutlich vor Sonnenaufgang kassierte ein 22-jähriger Autofahrer am heutigen Freitag die Quittung für einen Verstoß gegen die Grundregel "Kein Alkohol am Steuer". Er verlor die Kontrolle über den Wagen.

Gegen 2.20 Uhr war der 22-Jährige auf der Schwenniger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. In einer leichten Rechtkurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen PS-Boliden. Der Wagen kam nach links von der Straße ab, durchpflügte rund 100 Meter den Grünstreifen und prallte zum Schluss gegen ein Betonfundament. Anschließend flüchtete der 22-Jährige zu Fuß. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der unverletzte Unfallverursacher am Bahnhof in Villingen angetroffen werden. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Polizei ordnete zu Beweiszwecken die Entnahme einer Blutprobe an, der Führerschein des Autofahrers wurde eingezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell