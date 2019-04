Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Großes Polizeiaufgebot nach Gerangel in der Erstaufnahmeeinrichtung

Donaueschingen (ots)

Ein 24-jähriger Bewohner der bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtung in der Kirnacher Straße sollte am späten Dienstagmittag, gegen 14 Uhr, beim Betreten der Kantine von Security-Mitarbeitern kontrolliert werden. Gegen die Maßnahme wehrte sich der aus Nigeria stammende Mann und schlug gegen den Oberkörper des Mitarbeiters. Einem zweiten Beschäftigten verpasste er einen Schlag gegen das Kinn. Die kontrollierenden Security-Mitarbeiter verbrachten den uneinsichtigen Bewohner ins Büro. In der Folge versammelten sich lautstark rund 10 Bewohner vor dem Büro und traten gegen die Tür. Nach dem Eintreffen der verständigten sieben Polizeistreifen hatte sich die Lage beruhigt. Der 25-Jährige muss sich nun noch in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

