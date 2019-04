Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Eutingen im Gäu

Bundesstraße 463: Vorfahrt nicht beachtet - Sachschaden circa 9.000 Euro

Eutingen im Gäu (ots)

Der 48-jährige Fahrer eines Daimler-Benz hat am Freitag, gegen 01.20 Uhr, beim Einfahren in die B 463 einen Seat Ibiza übersehen.

Der 48-Jährige fuhr auf der Kreisstraße 4718 von Horb-Talheim kommend in Richtung Eutingen. An der Kreuzung zur B 463 missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Hochdorf fahrenden 18-jährigen Autofahrers und stieß gegen dessen Seat. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

