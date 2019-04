Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neufra) Einbrecher durchsuchen Sportheim

Neufra (ots)

Am Donnerstagabend haben Mitglieder des TV Neufra festgestellt, dass in ihr Vereinsheim eingebrochen worden ist. Unbekannte Täter hatten versucht, die Eingangstür einzutreten. Die Tür gab nicht nach, weshalb sie eine Glasfüllung neben der Tür zertrümmerten. Im Gebäude durchsuchten die Eindringlinge alle Räume, ohne etwas zu entwenden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Tat geschah während der letzten sieben Tage.

