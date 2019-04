Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Mann bedroht Mitarbeiterin einer Betreuungsseinrichtung mit Schreckschusswaffe

Hechingen (ots)

Am Donnerstagmittag hat ein psychisch kranker Mann in einer Betreuungseinrichtung in der Straße "Obertorplatz" eine Mitarbeiterin mit einer Schreckschusspistole bedroht. Zuvor hatte er die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Als ihn die Mitarbeiterin deswegen ansprach, zielte er auf sie. Die Polizei wurde verständigt und rückte mit starken Kräften an. Mitarbeitern der Einrichtung gelang es, den Mann zu beruhigen und zur Abgabe der Waffe zu bewegen. Beim Verlassen der Betreuungseinrichtung wurde er schon von Beamten des Polizeireviers Hechingen in Schutzkleidung erwartet. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und befindet sich zwischenzeitlich in einer Fachklinik.

