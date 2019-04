Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N./Sindelfingen) Drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen (Erstmeldung)

Horb a.N./Sindelfingen (ots)

Nach einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Horber Hornaustraße sind am Donnerstagmittag in Horb und auf der Autobahn bei Sindelfingen drei mutmaßliche Einbrecher von der Polizei festgenommen worden.

Die Flucht eines Tatverdächtigen endete bereits nahe des Tatortes in der Straße "Alte Nordstetter Steige". Seinem Begleiter gelang es, in ein Auto zu steigen und weg zu fahren. Auf der Autobahn bei Sindelfingen war dann auch für ihn Schluss. Er wurde, zusammen mit einem weiteren Mittäter, von der Polizei festgenommen. Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Auto war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die zur Zeit noch andauern.

