Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Firmeneinbruch in der Rosenfelder Straße - Bargeld gestohlen

Vöhringen (ots)

Bei einem Einbruch in das Verwaltungsgebäude einer Firma in der Rosenfelder Straße haben die unbekannten Täter in der Nacht zum Donnerstag Geld gestohlen.

Die Einbrecher hebelten ein Fenster des Verwaltungstraktes auf. Nachdem sie eingestiegen waren, fingen sie an nach "Barem" zu suchen. Dabei brachen sie auch etliche Schränke auf. Bei ihrer Suche fanden sie einen Tresorschlüssel. Mit dem Schlüssel öffneten sie einen Safe und entnahmen das Bargeld. Neben den Schränken wurde auch ein verschlossener Rollcontainer aufgehebelt. Das dort verwahrte Geld wechselte ebenfalls den Besitzer. Am Ende der Tat versuchten die Gauner durch Verschütten verschiedener Flüssigkeiten ihre Spuren zu verwischen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro.

Der Polizeiposten Sulz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich zu melden (Telefon 07454 92746).

