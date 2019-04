Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrt nicht beachtet

VS-Schwenningen (ots)

Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Mittwoch, gegen 8.10 Uhr, auf der Schützenstraße einen Unfall mit rund 6.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Senior fuhr von der Straße "Am vorderen See" auf die Schützenstraße und missachtete die Vorfahrt eines 23-jährigen Lenkers eines Ford Fiesta. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Fiesta noch gegen einen VW Touran geschleudert. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

