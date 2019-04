Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Vorfahrt missachtet

Dornhan (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem dabei entstandenen Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist es am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, auf der Neuhäuser Straße gekommen. Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer bog von Fürnsaler Straße auf die Neuhäuser Straße ein. Hierbei achtete der Mann nicht auf den Audi A 4, dessen 46-jähriger Fahrer in Richtung Bettenhausen unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell