Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Wer fuhr bei "Rot"? - Polizei sucht Zeugen

Schramberg (ots)

Am Mittwochabend hat sich, gegen 21.20 Uhr, an der Kreuzung Leibbrandstraße / Berneckstraße eine Unfall mit rund 7.000 Euro Sachschaden ereignet. Eine 23-jährige Lenkerin eines Seat Leon war auf der Leibbrandstraße unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig fuhr einer 51-jährige BMW-Fahrerin auf der Berneckstraße in die Kreuzung ein. Die beiden Fahrzeuge stießen wuchtig zusammen. Beide Autofahrerinnen gaben an, bei "Grün" die Kreuzung passiert zu haben. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) in Verbindung zu setzen.

