Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen) Auto kollidiert mit Langholztransporter

Dunningen (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Mittwoch, kurz vor 7 Uhr, auf der Kreisstraße 5529 entstanden. Ein 61-jähriger Lenker eines Langholztransporters fuhr von einem Feldweg auf die Kreisstraße in Richtung Seedorf ein. Wegen der Länge des Gefährts musste der Fahrer weit ausholen und benutzte die gesamte Breite der Kreisstraße. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem Seat Leon eines 49-Jährigen, der in Richtung Sulgen unterwegs war. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

