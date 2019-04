Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Pfeffingen) VW übersehen - 10.000 Euro Unfallschaden

A.-Pfeffingen (ots)

Beim Herausfahren aus einem Grundstück auf die Zillhauser Straße hat ein Autofahrer am Mittwoch einen PKW übersehen.

Der 83-Jährige fuhr mit seinem Mercedes gegen 15.40 Uhr aus einem Privatgrundstück auf die Straße. Dabei sah er nicht, dass von links aus Richtung Zillhausen ein VW Caddy kommt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. An dem Mercedes entstand erheblicher Sachschaden, der die Verständigung eines Abschleppdienstes nötig machte. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

