Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Sachbeschädigungen an Autos - Tat-Serie aufgeklärt - drei Beschuldigte ermittelt

Villingen-Schwenningen (ots)

Das Polizeirevier Villingen kam durch umfangreiche Ermittlungen drei Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren auf die Schliche, die dringend verdächtigt werden von Ende Februar bis Anfang März insgesamt 25 Straftaten begangen zu haben - mehrheitlich Sachbeschädigungen an Autos in einer Tiefgarage in der Berliner Straße. Ein gesicherter Schuhabdruck am Tatort brachte die Beamten auf die Spur der Drei. Mittlerweile wurde gegen den 16-Jährigen aus der Gruppe Haftbefehl erlassen.

