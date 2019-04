Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Tennisanlage verwüstet - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag verwüsteten bislang unbekannte Täter in der Peterzeller Straße die dortige Tennisanlage. Mehrere Sitzgelegenheiten aus Stein wurden umgeworfen und rollten dabei gegen den Abtrennzaun, der dadurch beschädigt wurde. Außerdem drehten die Täter den Wasserschlauch komplett auf, so dass der Platz unter Wasser stand und der Sand weggeschwemmt wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

