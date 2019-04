Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Auffahrunfall - ein Insasse leicht verletzt - hoher Sachschaden

Donaueschingen (ots)

Der 52-jährige Fahrer eines Mercedes Viano verursachte am Dienstagmorgen, gegen 09.45 Uhr, an der Einfahrt von der Mühlenbrücke in den Kreisverkehr einen Auffahrunfall. Er übersah einen verkehrsbedingt wartenden Peugeot. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 17.000 Euro. Der Fahrer des Peugeot erlitt leichte Verletzungen.

