Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen) Autofahrerin wurde von Hund abgelenkt - gegen Schutzplanken gefahren

St. Georgen (ots)

Eine 68-jährige Autofahrerin geriet am Dienstagnachmittag, gegen 14.35 Uhr, auf der Bundesstraße 33, von Villingen in Richtung St. Georgen fahrend, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Aufprall war derart stark, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Die Autofahrerin wurde jedoch nicht verletzt. Die 68-Jährige erklärte, ihr Hund habe sie abgelenkt, deshalb sei sie in die Schutzplanke gekracht.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell