Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Owingen) 17-jähriger Motorradfahrer stürzt

Owingen (ots)

Der 17-jährige Fahrer eines Leichtmotorrades ist am frühen Dienstagabend auf der B463 bei Owingen gestürzt.

Gegen 17.25 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem Leichtmotorrad hinter einem Lastwagen auf der Bundesstraße in Richtung Haigerloch. Auf Höhe der Abfahrt nach Owingen (Hauptstraße) lenkte er nach links und geriet in der Folge gegen eine der Verkehrsinseln. Der 17-Jährige stürzte und rutschte von der Fahrbahn. Dabei verletzte er sich schwer. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte kam er ins Krankenhaus. An seinem Leichtmotorrad entstand nur geringer Sachschaden.

Das Polizeirevier Hechingen sucht Unfallzeugen (Telefon: 07471-98800)

