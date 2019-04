Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Rauchentwicklung löst Feuerwehreinsatz aus

Tuttlingen (ots)

Eine kurzzeitig in Flammen aufgegangene Deckenlampe hat am Dienstag, gegen 9 Uhr, einen Feuerwehreinsatz in einer Apotheke in der Bahnhofstraße ausgelöst. Durch die entstandene Rauchentwicklung wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die mit vier Fahrzeugen und 20 Wehleuten angerückte Feuerwehr musste nicht eingreifen. Personen kamen nicht zu Schaden.

