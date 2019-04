Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen-Liptingen) Mercedes in Brand geraten

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20.20 Uhr, ist ein Mercedes auf der Verbindungsstraße von der B 491 in Richtung Aach aufgrund eines technischen Defekts im Bereich des Motors in Brand geraten und hat so einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr verursacht. Die mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann angerückte Wehr übernahm die Löschung des Feuers. Während den Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Verbindungsstraße kurzzeitig gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

