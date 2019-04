Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Linksabbiegerin übersieht Gegenverkehr

Dornstetten (ots)

Beim Linksabbiegen von der Freudenstädter Straße in die Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt hat eine Autofahrerin am Montagmorgen den Gegenverkehr übersehen.

Die 56-Jährige fuhr kurz nach 11 Uhr in ihrem KIA auf der Tübinger Straße in Richtung Freudenstädter Straße. Auf Höhe der Einmündung der Riedsteige bog sie nach links in die Zufahrt zum dortigen Einkaufsmarkt ab. Dabei übersah sie einen entgegen kommenden Peugeot und stieß mit ihm zusammen. Der 82-jährige Peugeotfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Zwei Abschleppdienste holten die nicht mehr fahrbereiten PKW ab. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

