Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dettingen) Totalschaden: 19-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Dettingen (ots)

Auf der Landstraße zwischen Dettingen und Dießen ist am Dienstag eine junge Frau von der Fahrbahn abgekommen.

Die 19-Jährige fuhr kurz vor 16 Uhr in ihrem Renault Clio von Dettingen in Richtung Dießen. Nicht weit von Dettingen entfernt kam sie nach einem Fahrfehler nach links von der Fahrbahn ab. Nach zirka 20 Metern blieb der PKW in der angrenzenden Böschung stehen. Die Frau verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie deswegen ins Krankenhaus. An ihrem Renault entstand Totalschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der demolierte Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell