Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Wohnungsmieter vergisst Topf auf dem Gasgrill seines Balkons - Feuerwehr Freudenstadt im Einsatz

Freudenstadt (ots)

Ein Wohnungsmieter eines Mehrfamilienhauses in der König-Karl-Straße hat am Montagvormittag, kurz nach 10.30 Uhr, einen Feuerwehreinsatz verursacht. Der 72-jährige Mann wollte sich auf einem auf dem Balkon aufgestellten Gasgrill Essen zubereiten. Aufgrund eines geführten Telefonates vergaß er Grill und Essen, sodass beides in Brand geriet und auch die verputzten Wände des Balkons in Mitleidenschaft zog. Noch vor dem Eintreffen der mit vier Fahrzeugen und 15 Mann anrückenden Feuerwehr konnte der Mann das Feuer selbst löschen. Auch das DRK war mit zwei Fahrzeugen zum gemeldeten Brandort gefahren, musste jedoch nicht tätig werden. Der entstandene Sachschaden an dem Balkon hielt sich, bis auf den beschädigten Grill und die verrußten Wände in Grenzen.

