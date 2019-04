Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal-Lützenhardt) Rauchentwicklung durch verbranntes Essen

Waldachtal-Lützenhardt (ots)

Ein von außen abgebrochener Wohnungsschlüssel und dadurch verwehrter Zugang hat am Montag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hohlweg zu einem verbrannten Essen und schließlich zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Wohnungsinhaberin hatte kurz vor 11 Uhr auf dem Herd der Wohnung Reis aufgesetzt und ging dann kurz in den Keller, um dort etwas zu holen. Als sie wieder in ihre Wohnung wollte, brach von außen der Wohnungsschlüssel ab, so dass ihr der Zugang verwehrt war. Da ein verständigter Schlüsseldienst selbst nach einer Stunde noch nicht vor Ort gekommen war, verkohlte der in der Wohnung aufgesetzte Reis und führte zu einer Rauchentwicklung. Hierbei wurde ein Brandmelder ausgelöst, sodass eine Wohnungsnachbarin die Feuerwehr verständigte. Die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 35 Mann anrückenden Feuerwehrabteilungen Waldachtal und Pfalzgrafenweiler verschafften sich Zutritt in die noch verschlossene Wohnung und entfernten den verkohlten Topf vom Herd. Glücklicherweise war es zu keinem Brand gekommen. Nach dem Durchlüften der Wohnung und des Hauses konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

