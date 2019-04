Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Unfall mit dem Gegenverkehr

Albstadt-Ebingen (ots)

Am Montag, gegen 14.10 Uhr, sind auf der Straße "Unter dem Malesfelsen" zwei Autos wuchtig zusammengestoßen. Ein Lenker eines Pickup war auf der der Straße "Unter dem Malesfelsen" unterwegs, hielt an und wollte einer entgegenkommenden 18-jährigen Seat-Fahrerin das Abbiegen nach links auf die Berliner Straße ermöglichen. Während des Abbiegevorganges überholte ein 36-jähriger VW Polo-Fahrer den Pickup. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.500 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell