Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Vermisste Person aufgefunden

Albstadt (ots)

Die Polizei in Albstadt hat am gestrigen Montag, gegen 17.45 Uhr, umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person durchgeführt. Der 80-jährige Mann war seit dem späten Mittag aus einem Pflegeheim vermisst. Im Rahmen der Suchmaßnahmen durch die Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes wurde der Mann gegen 18.45 Uhr im Mühltal unverletzt aufgefunden. Der 80-Jährige war im unwegsamen Gelände gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. An der Suche war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

