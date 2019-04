Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen) Versuchter Einbruch ins Schützenhaus

Bösingen (ots)

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter versucht, in das Vereinsheim der Sportschützen in der Straße "Bruckäcker" einzudringen. Die Einbrecher machten sich erfolglos an den vergitterten Fenstern zu schaffen. Letztendlich gelang es den Täter nicht, in das Gebäude einzudringen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

