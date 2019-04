Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Scheinbarer Brand einer Gartenhütte entpuppt sich als Fehlalarm

Bad Dürrheim (ots)

Ein scheinbarer Brand einer Gartenhütte an einem Feldweg gegenüber dem Gewerbegebiet Bad Dürrheim hat sich am Montagabend als Fehlalarm herausgestellt. Gegen 18.30 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand an der abseits gelegenen Gartenhütte gemeldet. Die mit drei Fahrzeugen und 21 Mann anrückende Feuerwehr Bad Dürrheim stellte schnell fest, dass es nicht zu einem Brand gekommen war. Vielmehr hatte der Besitzer der Gartenhütte in einer Schubkarre ein kleines und kontrolliertes Feuer gemacht. Die Einsatzkräfte konnten ohne notwendige Löschmaßnahmen wieder abrücken.

