Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Beim Wenden Unfall verursacht - 15.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Ein 40-jähriger BMW-Fahrer hat am Montagvormittag beim Wenden auf dem Schwenninger Nordring einen nachfolgenden Fahrer eines VW Polos übersehen und so einen Verkehrsunfall mit rund 15.000 Euro Sachschaden verursacht. Der 40-jährige BMW-Fahrer war gegen 10.30 Uhr von Villingen in Richtung Schwenningen auf dem Nordring unterwegs und wollte eine Haltebucht zum Wenden nutzen. Während diesem Vorgang achtete der Mann im BMW nicht auf einen 24-Jährigen, der sich mit einem Polo von hinten näherte und auf dem Nordring ebenfalls in Richtung Schwenningen unterwegs war. Bei einem folgenden heftigen Zusammenstoß der Autos wurden keine Personen verletzt. Die beiden Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

