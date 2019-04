Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Beim Anfahren vom Fahrbahnrand nahenden Linienbus übersehen - 7000 Euro Schaden

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Beim Anfahren vom Fahrbahnrand der Straße Bärenplatz hat eine 57-jähriger Fahrerin eines Suzukis am Montag, gegen 12.40 Uhr, einen nahenden Linienbus übersehen. Bei dem folgenden seitlichen Zusammenprall des Autos mit dem unbesetzten Linienbus wurden keine Personen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

