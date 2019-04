Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Vorfahrt nicht beachtet - 8000 Euro Schaden

Donaueschingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem dabei entstandenen Gesamtschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist es am Montagabend, gegen 21.15 Uhr, auf der Käferstraße im Bereich der Zu- und Abfahrt von der Schellenbergbrücke gekommen. Ein 31-jähriger Fahrer eines VW Polos wollte - von der Schellenbergbrücke kommend - an der Einmündung mit der Käferstraße nach links in Richtung Brigach beziehungsweise Hermann-Fischer-Alle auf die Käferstraße abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Fiat, dessen 72-jährige Fahrerin - vom Bahnhof kommend - auf der bevorrechtigten Käferstraße ebenfalls in Richtung Hermann-Fischer-Allee unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell