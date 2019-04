Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen - Döggingen, B31) 10-Jähriger mit einem Fahrrad auf der zweispurigen Bundesstraße 31 in Richtung Dögginger Tunnel unterwegs

Hüfingen - Döggingen, B31 (ots)

Mit dem beharrlichen Ziel auf dem Rad zu seiner Schwester nach Löffingen und anschließend zu einem Kumpel nach Reiselfingen zu fahren ist ein 10-jähriger Junge am Montagnachmittag auf der zweispurigen Bundesstraße 31 von Hüfingen aus in Richtung Dögginger Tunnel unterwegs gewesen. Obwohl die gegen 14.30 Uhr von Verkehrsteilnehmern alarmierte und bei dem Jungen eintreffende Polizeistreife dem kleinen Mann die Gefährlichkeit seines Vorhabens aufzeigte, lies dieser sich nicht wirklich überzeugen. Vielmehr beharrte der 10-Jährige darauf, nun weiterzufahren. Zumal dies ja auch mit seinem Vater, der sich gerade auf der Arbeit befinde, so abgesprochen sei. Doch das stimmte nicht ganz: ein telefonischer Rückruf beim Vater ergab schnell, dass der Kleine eigentlich mit dem Bus hätte fahren sollen. Schließich konnte der 10-Jährige - auch mit dem Einverständnis des Vaters - davon überzeugt werden, dass er auf einem für ihn ungefährlichen Weg abseits der Bundesstraße seinen Weg fortsetzen darf. Die Beamten überwachten dies dann auch, so dass der kleine Mann unbeschadet an sein Ziel kam.

