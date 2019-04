Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Frittlingen) Vorfahrt nicht beachtet

Frittlingen (ots)

Ein 29-jähriger Fahrer eines Mercedes A-Klasse hat am Montag, gegen 10.45 Uhr, beim Einfahren in die Hauptstraße einen Ford Focus übersehen. Der 57-Jährige fuhr von der Gewerbestraße auf die Hauptstraße ein und kollidierte mit dem Ford eines 23-Jährigen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell