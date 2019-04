Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Frontalzusammenstoß auf der B 311

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Montag, gegen 13.30 Uhr, auf der Bundesstraße 311 frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammengestoßen. Der 75-Jährige war von Worndorf in Richtung Neuhausen unterwegs und geriet auf den Gegenspur. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der 45-jährige Sattelzugfahrer den Unfall nicht mehr verhindern. Der schwerverletzte Mercedes-Fahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Eine medizinische Unfallursache wird derzeit nicht ausgeschlossen. Es entstand Sachschaden von rund 70.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

