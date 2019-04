Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Region) Gewaltsames Öffnen mehrerer Geldautomaten scheitert - Kripo sucht Zeugen

Region (ots)

In der vergangenen Woche haben unbekannte Täter in Alpirsbach-Peterzell, Aichhalden-Rötenberg und Bösingen-Herrenzimmern versucht, drei Geldautomaten der Volksbank gewaltsam zu öffnen.

Der erste Versuch scheiterte in der Nacht zum Mittwoch bei der Bankfiliale in Peterzell. In der darauffolgenden Nacht versuchten es die Unbekannten in Rötenberg und Herrenzimmern noch einmal. In allen drei Fällen hatten sie die Geldautomaten bereits angebohrt, brachen die Tat jedoch ab. Warum, ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei Rottweil hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer im Umfeld der genannten Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, mit der Kripo (Telefon 0741 477 0) oder den örtlich zuständigen Polizeirevieren Kontakt aufzunehmen.

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

