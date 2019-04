Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) 3000 Liter Diesel abgepumpt

Hechingen (ots)

Etwa 3000 Liter Diesel haben unbekannte Täter über das Wochenende auf einer Baustelle im Nasswasen abgepumpt.

Zwischen Freitag und Montag flexten die Gauner auf der Baustelle neben der B27 den Verschluss eines Dieseltanks auf. Aus einem Radlader klauten sie die Batterie und schlossen sie an die Dieselpumpe des Tanks an. So saugten die Unbekannten um die 3000 Liter Treibstoff ab. Die Batterie nahmen sie dann mit. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

