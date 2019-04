Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Autobahnkreuz Bad Dürrheim) Rund 28.000 Euro Schaden nach Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Autobahnkreuz Bad Dürrheim (ots)

Rund 28.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sowie an mehreren Schutzplanken der Autobahn sind die Folgen eines Unfalls im Zusammenhang mit einem Überholvorgang, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, auf der Bundesautobahn A 864 im Bereich des Autobahnkreuzes Bad Dürrheim ereignet hat. Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer war - von Donaueschingen kommend - auf der A 864 unterwegs und wollte beim Autobahnkreuz Bad Dürrheim auf die A 81 in Richtung Stuttgart auffahren. Auf der Überleitung zur A 81 unmittelbar vor dem Autobahnkreuz setzte der 63-Jährige noch zum Überholen eines anderen Fahrzeuges an. Dabei achtete der Mercedes-Fahrer nicht auf einen BMW X6, dessen 52-jähriger Fahrer sich bereits auf der Überholspur befand. Nach einem folgenden Streifvorgang der beiden Autos wurde der BMW zunächst nach links gegen die Mittelschutzplanken abgewiesen, schleuderte dann über beide Fahrstreifen und touchierte in der Folge die Schutzplanken an der rechten Fahrspur. Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der erheblich beschädigte BMW musste abgeschleppt werden.

