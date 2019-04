Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim, Einmündung B 33/27) 13.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall an der Einmündung B 33 und B 27

Bad Dürrheim, Einmündung B 33/27 (ots)

Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Sonntagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, an der großen Einmündung der Bundesstraße 27 auf die Bundesstraße 33 bei Bad Dürrheim gekommen. Zu dieser Zeit waren mehrere Fahrzeuge hintereinander von Villingen in Richtung Donaueschingen auf der B 33 unterwegs, als ein Autofahrer im Bereich der Einmündung verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein nachfolgender Audi-Fahrer konnte noch rechtzeitig anhalten. Dagegen reicht es einem dem Audi folgenden Fahrer eines Opel Insignias nicht mehr. Der 35-jährige Opel-Fahrer prallte mit seinem Wagen in das Heck des vor ihm zum Stehen gekommenen Audi A6. Hierbei wurde der Audi noch leicht gegen den davor stehenden Wagen gedrückt, an welchem jedoch kein Schaden entstand. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden.

