Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach) Rasenmäher aus Gartenhaus gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Vöhrenbach (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend, 20.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, haben unbekannte Täter einen Benzinrasenmäher der Marke Sabo aus einem Gartenhaus eines Anwesens am Ende der Straße "An der Breg" gestohlen. Das besondere an der Tat: die Diebe ließen zwei mitgebrachte Gegenstände auf dem Gartengrundstück zurück - einen roten Handstaubsauger und einen gebrauchten CD-Player. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) hat entsprechende Ermittlungen zu dem Diebstahl des Rasenmähers eingeleitet und bittet um Hinweise. Von Interesse wäre auch, ob jemand den roten Handstaubsauger beziehungsweise einen CD-Player vermisst beziehungsweise Angaben zu diesen beiden Gegenständen machen kann.

