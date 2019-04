Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Sonntag, gegen 13.20 Uhr, an der Abfahrt vom Habsburgerring auf den Nordring ereignet hat, ist eine 61-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Frau war mit einem Auto der Marke Kia unterwegs und wollte - vom Habsburgerring kommend - an der Anschlussstelle auf den Nordring auffahren. Dort musste sie zunächst verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Fahrer eines VW Passats ging irrtümlich davon aus, dass die Frau vor ihm gleich anfahren werde und prallte so mit seinem Wagen in das Heck des Kias. Bei dem Unfall zog sich die Kia-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell