Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Schaukasten zertrümmert und Leitpfosten herausgerissen

Dornhan (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag, in der Rottweiler Straße an der Bushaltestellte auf Höhe des Netto, einen Schaukasten zertrümmert. In unmittelbarer Nähe rissen die Täter mehrere Leitpfosten aus den Verankerungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

