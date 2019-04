Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Jacken und Wäsche von der Wäscheleine gestohlen

Geisingen (ots)

Am Sonntag haben in der Zeit zwischen, 0 Uhr und 9 Uhr, unbekannte Täter in der Professor-Bader-Straße aufgehängte Kleidung von der Wäscheleine gestohlen. Von einer Terrasse entwendeten die Diebe eine Herren- und Damenjacke sowie eine Halstuch. Von der Terrasse des gegenüberliegenden Hauses nahmen die Täter den kompletten Wäscheständer, samt T-shirts und mehreren Kinderhosen, mit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell