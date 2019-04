Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) 26-Jährige landet beim Abbiegen auf dem Dach

Hechingen (ots)

Eine 26-jährige Frau hat am Sonntagmorgen in Stein beim Abbiegen eine Steinmauer gestreift und ist auf dem Dach gelandet.

Die Mercedesfahrerin bog gegen 8.10 Uhr von der Panoramastraße nach rechts in die Rosenstraße ab. Sie lenkte zu früh nach rechts, fuhr über den Gehweg und streifte in der Folge die Steinmauer eines Privatgrundstücks. Ihr PKW kippte nach links und blieb am Ende auf dem Dach liegen. Die 26-Jährige, die nicht angeschnallt war, fiel aus dem Auto, verletzte sich aber zum Glück nicht schwer. Ein Rettungsteam des DRK brachte sie ins Krankenhaus. Weil die junge Frau nach Alkohol roch, wurde ihr Blut abgenommen. Wie hoch ihre Blutalkoholkonzentration war, ist noch nicht bekant. Der Mercedes, an dem ein Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Den Führerschein behielt die Polizei.

