Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) Vorfahrt missachtet

A.-Tailfingen (ots)

An der Einmündung der L449 in die L442 bei Neuweiler sind am Sonntagabend zwei Kleinwagen zusammen gestoßen.

Gegen 18 Uhr bog eine aus Bitz kommende Citroenfahrerin von der L449 auf die vorfahrtsberechtigte Landstraße ab. Dabei übersah sie einen aus Tailfingen kommenden Ford Fiesta. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

