Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen): Vorfahrt nicht beachtet - Sachschaden zirka 6.000 Euro

Donaueschingen (ots)

Die 57-jährige Fahrerin eines Skoda Yeti hat am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, beim Einfahren in den Kreisverkehr am ALDI-Zentrallager einen VW Touran übersehen.

Die 57-Jährige fuhr auf der Kreisstraße 5701 von Aasen kommend in Richtung Donaueschingen. Am Ende der Kreisstraße missachtete sie die Vorfahrt einer im dortigen Kreisverkehr fahrenden Frau und stieß gegen deren VW. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

