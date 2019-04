Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hardt) Beim Rangieren Begrenzungsstein eines Anwesens im Wälderweg beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Hardt (ots)

Vermutlich beim Rangieren mit einem etwas größeren Fahrzeug hat ein Unbekannter am Samstagvormittag, in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 12.30 Uhr, einen Begrenzungsstein aus Granit an dem Anwesen Wälderweg 12 umgedrückt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Schramberg (07422 2701-0) entgegen.

