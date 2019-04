Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen) Rolltor einer Firma in der Bachzimmerer Straße geöffnet und diverse Werkzeuge gestohlen

Immendingen (ots)

Vermutlich in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden auf Samstag haben sich unbekannte Täter über ein unverschlossenes Rolltor einer Metallverarbeitungsfirma in der Bachzimmerer Straße unerlaubt Zugang zu dem Gebäude verschafft und daraus diverse Spezialwerkzeuge im Wert von über 10.000 Euro entwendet. Bei den gestohlenen Werkzeugen handelt es sich unter anderem um drei hydraulische Schraubstöcke einer CNC-Fräsmaschine. Hinweise zu dem Diebstahl oder den Tätern nimmt die Polizei Immendingen (07462 9464-0) entgegen.

