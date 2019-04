Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Farbschmierereien an der alten Sporthalle der Realschule in der Lehenstraße

Donaueschingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter die alte Sporthalle an der Realschule in der Lehenstraße mit Farbe beschmiert und neben verschiedenen Großbuchstaben, unter anderem "FCK AFD" (Abkürzung für "Fuck AFD") auch ein Hakenkreuz aufgesprüht. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

