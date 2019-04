Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Zwei leicht verletzte Fahrzeuginsassen bei Vorfahrtsunfall

Trossingen (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall, der am Samstag, gegen 11.40 Uhr, an der Kreuzung der Kaiserstraße mit der Bismarckstraße passiert ist, sind zwei Insassen eines VW Passats leicht verletzt worden. Eine 52-jährige Fahrerin eines Kleinwagens der Marke Chevrolet wollte von der Kaiserstraße auf die bevorrechtigte Bismarckstraße einfahren. Hierbei übersah die Frau einen VW Passat, dessen 24-jähriger Fahrer auf der Bismarckstraße unterwegs war. Zwischen beiden Autos kam es zu einem Zusammenprall, wobei der 24-Jährige im Passat und dessen 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

