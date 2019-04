Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - 10.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall beim Wechseln des Fahrstreifens und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 10.000 Euro ist es am Samstagmittag, gegen 12.20 Uhr, auf der Villinger Straße gekommen. Eine 38-jährige Fahrerin eines VW Passats war in den Mittagstunden auf dem rechten Fahrstreifen der Villinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte auf die linke Spur wechseln, um nach links auf die Bertha-von-Suttner-Straße abzubiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen Hyundai Tucson, dessen 69-jähriger Fahrer bereits auf der linken Fahrspur unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Vorsorglich kam dennoch ein Rettungswagen an die Unfallstelle.

