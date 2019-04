Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch - Bad Imnau) Unbekannte schütten Mist und Gülle in zwei Hofeinfahrten der Schulstraße - Polizei bittet um Hinweise

Haigerloch - Bad Imnau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, vermutlich im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 06 Uhr, haben unbekannte Täter Mist und Gülle auf die Pflastersteine der Hofeinfahrten von zwei Anwesen in der Schulstraße geleert. Möglicherweise wurden die Pflastersteine durch die aggressive Gülle beschädigt. Zumindest müssen diese aufwändig gereinigt werden. Hinweise zu der unsinnigen Tat werden an den Polizeiposten Haigerloch (07474 95008-0) oder auch an das Polizeirevier Hechingen (07471 9880-0) erbeten.

